Підозрюваний потапив за грати неповнолітнім, тепер йому 23 роки

Підозрюваний у вбивстві та зґвалтуванні в неприродній спосіб неповнолітньої дівчини через 7 років вийшов із СІЗО. Жителя Вишнівця Василя Гнатюка, якого підозрюють у вбивстві випускниці Ірини Мукоїди, відпустив під домашній арешт Кременецький районний суд. Підозрюваний потрапив за ґрати неповнолітнім, тепер йому 23 роки.

Про те, що підозрюваного Василя Гнатюка випустили під домашній арешт, повідомив його адвокат «20 хвилин». Рішення про зміну запобіжного заходу на домашній арешт Кременецький районний суд ухвалив 14 серпня. В цьому суді, через сім років від дня загибелі випускниці із Вишнівця, в липні 2024 року почали розгляд справи спочатку.

За словами адвоката, Василь Гнатюк вже вдома. У нього погіршився стан здоров’я через проблеми із системою травлення.

Вбивство випускниці Ірини Мукоїд у Вишнівці сталося вночі 26 червня 2017 року. Тіло 17-річної дівчини близько 6:40 того дня на узбіччі дороги виявив місцевий житель, який викликав поліцію та швидку. Під час розслідування з'ясувалося, що дівчину також було зґвалтовано у неприродній спосіб.

Правоохоронці по гарячих слідах встановили особу підозрюваного – ним виявився 16-річний місцевий житель Василь Гнатюк. Спочатку жителі Вишнівця не повірили правоохоронцям, родичі хлопця влаштовували протести з перекриттям дороги міжнародного сполучення Тернопіль – Кременець. Однак після того, як в поліції оприлюднили докази та телефонні розмови Василя Гнатюка зі своїм братом та матір’ю, де він розповідає, що вбив дівчину, протести припинилися.

Підозрюваному суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою. Василя Гнатюка помістили в Чортківське СІЗО поки тривали суди в різних інстанціях. Врешті в липні 2024 року справу повернули в Кременецький районний суд, де почали розглядати спочатку.