Речник ВМС Дмитро Плетенчук очолив прес-службу Сил оборони півдня
Посадовця призначили на посаду Наталії Гуменюк, яку нещодавно звільнили на вимогу журналістів
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Речника Військово-морських сил ЗСУ капітана Дмитра Плетенчука призначили головою Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України замість звільненої Наталії Гуменюк. Про це повідомив у понеділок, 22 квітня, Дмитро Плетенчук у коментарі «Укрінформу».
Виконувати обов’язки речника Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук почав 22 квітня. «Суспільне Одеса» повідомило, що військовослужбовець також продовжить перебувати на посаді речника ВМС ЗСУ.
«Починаючи з сьогоднішнього дня розпочинати виконання обов'язків начальника Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України», – повідомив Дмитро Плетенчук.
Зазначимо, Плетенчук обійме посаду Наталії Гуменюк, яку звільнили 19 квітня на вимогу журналістів та медіа-експертів. Понад 140 представників українських ЗМІ звернулися до вищого військового керівництва країни з вимогою замінити Гуменюк, оскільки вона перешкоджала журналістській діяльності на Херсонщині.