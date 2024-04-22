За даними ЗМІ, Плетенчук також продовжить працювати у ВМС

Речника Військово-морських сил ЗСУ капітана Дмитра Плетенчука призначили головою Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України замість звільненої Наталії Гуменюк. Про це повідомив у понеділок, 22 квітня, Дмитро Плетенчук у коментарі «Укрінформу». Виконувати обов’язки речника Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук почав 22 квітня. «Суспільне Одеса» повідомило, що військовослужбовець також продовжить перебувати на посаді речника ВМС ЗСУ. «Починаючи з сьогоднішнього дня розпочинати виконання обов'язків начальника Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України», – повідомив Дмитро Плетенчук. Зазначимо, Плетенчук обійме посаду Наталії Гуменюк, яку звільнили 19 квітня на вимогу журналістів та медіа-експертів. Понад 140 представників українських ЗМІ звернулися до вищого військового керівництва країни з вимогою замінити Гуменюк, оскільки вона перешкоджала журналістській діяльності на Херсонщині.

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