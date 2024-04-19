Наталю Гуменюк звільнили з посади

Полковницю Наталю Гуменюк звільнили з посади начальниці прес-центру Сил оборони півдня. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«Генеральним штабом Збройних Сил України проведено ротаційні заходи щодо начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня. Зокрема, прийнято рішення щодо завершення відрядження та виключення із сил та засобів відповідного угруповання військ полковника Наталії Гуменюк», – йдеться у повідомленні.

Як додається, наразі триває відбір відповідного фахівця, який чи яка вже невдовзі стане «голосом» Сил оборони Півдня.

Центр стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня працюватиме у штатному режимі, організовуючи співпрацю із представниками медіа, які мають відповідну акредитацію ЗСУ.

Нагадаємо, раніше понад 140 представників українських ЗМІ звернулися до вищого військового керівництва країни з вимого замінити керівника об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталію Гуменюк.

Причиною вказувались постійні заборони висвітлювати воєнні злочини Російської Федерації в зоні відповідальності військовослужбовиці.