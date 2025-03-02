Чоловік намагався втекти від військових Волинського ТЦК

Пресслужба Волинського ТЦК відреагувала на відео з мобілізацією собачника, яке поширювали користувачі соцмереж. Камера спостереження зафіксувала, як чоловіка затримали, а його собака залишився на вулиці. Волинський ТЦК у неділю, 2 березня, повідомив, що один з військових залишився й передав собаку родичам мобілізованого, який відтепер служитиме в одному з кінологічних підрозділів.

На відео можна побачити, як працівники ТЦК затримують чоловіка, який вигулює собаку. Він намагається втекти, кричить, але його саджають в автомобіль. Собака, яку той вигулював, залишився на дорозі.

«Громадянин, якого зафіксовано на відео, є порушником військового обліку, який намагався всіляко уникнути служби. Він відмовлявся самостійно з’явитися до ТЦК. Військовослужбовці ТЦК запросили його до службового автомобіля, але останній накивав п'ятами, покинувши свого пса. Порушника військового обліку все ж доставили до транспортного засобу», – повідомив Волинський ТЦК.

Пресслужба додає, що на відео видно, як один із військових не сідає в автомобіль, а собака мобілізованого йде поруч. У ТЦК зазначили, що супроводили тварину до дому господаря, який сам показав, де живе. У мобілізованого є ще два пси, яких відтепер доглядатимуть родичі.

Волинський ТЦК зазначив, що «зважаючи на любов до тварин» мобілізований служитиме в одному з кінологічних підрозділів