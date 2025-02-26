Прикарпатця затримали на вулиці у селі Рівня Калуського району

Прикарпатець Андрій Тимків звинуватив працівників місцевого центру комплектування та соцпідтримки у побитті під час затримання. В Івано-Франківському ТЦК відеозапис блогера назвали наклепом, чоловіку проведуть судмедекспертизу.

Андрій Тимків живе у Рожнятові, займається дослідженням пам’яток культури та архітектури Прикарпаття. 24 лютого Андрій Тимків оприлюднив відео з приміщення Калуського РТЦК та СП. ​​​​​Прикарпатець розповів, що ввечері на вул. Тараса Шевченка у селі Рівня до нього під’їхав мінівен, з якого вийшли люди у формі, що були у нетверезому стані, і, притиснувши до паркану, завдали кілька ударів в обличчя. Після цього його затягнули до автомобіля, відібрали фотоапарат і завезли у невідому йому будівлю в Рожнятові, де залишили у кімнаті з заґратованими вікнами.

«У кімнаті мені стало погано – запаморочення, сильна кровотеча з носа. Я подзвонив на 102 і повідомив про викрадення й побиття невідомими в формі. Приїхала “швидка”, оглянули, констатували перелом носа і підозру на черепно-мозкову травму. Мене госпіталізували до лікарні в Рожнятові, зробили рентген. Приїхала поліція, прийняла заяву і мене відправили на МРТ в Калуш. Там і залишився на стаціонарі. Судову медичну експертизу запропонували робити через півтори доби, коли вже пройшов час й вид побоїв змінився», – написав Андрій Тимків у Facebook.

У середу, 26 лютого, в Івано-Франківському ТЦК та СП спростували слова Андрія Тимківа, назвавши його відеозапис наклепом. У центрі комплектування підтвердили, що військовослужбовці Калуського РТЦК зупинили 28-річного блогера у селі Рівня для перевірки військово-облікових документів. З’ясувалося, що 10 жовтня 2024 року чоловік під особистий підпис отримав направлення на ВЛК, однак проігнорував повістку.

«Йому запропонували проїхати до 2 відділу Калуського РТЦК та СП для уточнення облікових даних. Натомість Андрій Т. почав погрожувати публічним розголосом у соцмережах, заявляючи, що є відомим блогером із великою аудиторією підписників. Андрій Т. поводився агресивно, жодної фізичної сили до нього не застосовували. Після прибуття до ТЦК його особисті речі, зокрема мобільний телефон, не вилучали. Саме на свій мобільний пристрій він і записав відео, в якому звинуватив військовослужбовців у неправомірних діях», – зазначили в Івано-Франківському центрі комплектування та соціальної підтримки.

У ТЦК заперечили слова Андрія Тимківа про діагностування у нього перелому носа чи струсу мозку. Військовозобов’язаному проведуть судово-медичну експертизу.