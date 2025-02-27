Луцький міськрайонний суд виніс вирок Геннадію Федорчуку, який на автомобілі Volkswagen Golf збив працівника ТЦК під час перевірки військово-облікових документів. Обвинувачений провіз військового на капоті авто близько десяти метрів, після чого той впав і травмувався. За скоєне водію призначили три роки обмеження волі.

Як йдеться у вироку від 21 лютого, інцидент стався 21 жовтня 2024 року на блокпості у селі Липини Луцького району. Близько 18:50 працівники ТЦК зупинили водія автомобіля Volkswagen Golf. Під час перевірки документів зʼясувалося, що водій є порушником військового обліку.

Тоді обвинувачений Геннадій Федорчук різко рушив далі, хоч перед ним і стояв військовослужбовець. Водій провіз солдата на капоті близько десяти метрів, після чого той впав на проїжджу частину. У результаті військовий отримав забої.

Геннадій Федорчук повністю визнав свою провину і розкаявся. Просив суворо його не карати.

Суддя Оксана Данелюк визнала волинянина винним за ч.2 ст. 350 КК України (погроза або насильство щодо службової особи) та призначила йому покарання у вигляді трьох років обмеження волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.