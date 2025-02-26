У Рівному близько 20 людей розпочали сутичку з працівниками ТЦК і поліції

У центрі Рівного приблизно 20 людей вийшли на дорогу та заблокували транспорт працівників ТЦК. Місцеві жителі протестували проти затримання двох чоловіків, які не оновили свої військово-облікові дані. Про це повідомляють обласний ТЦК та СП, а також поліція.

Інцидент стався у вівторок, 25 лютого, на вулиці Вячеслава Чорновола у Рівному. У місцевих Telegram-каналах поширили відео, на якому видно, як щонайменше дві жінки бʼють поліцейських посеред дороги, а поруч утворився затор.

Як пояснили в поліції, подія трапилася близько 15:30. Група мобільного оповіщення ТЦК виявила двох чоловіків, які не оновили своїх військово-облікових даних і перебували в розшуку, тож їх вирішили відвезти для проходження ВЛК, проте люди заблокували мікроавтобус. Коли відбулася сутичка, на місце викликали патрульну поліцію.

Слідчі зареєстрували кілька повідомлень про інцидент і наразі проводять перевірку. По медичну допомогу ніхто з учасників конфлікту не звертався.

Водночас у ТЦК повідомили, що затримані чоловіки пройшли ВЛК, за результатами якої були визнані придатними до служби. Вони готуються відправитися на проходження базової загальної військової підготовки.

Правоохоронці додали, що за такі дії порушників передбачене покарання: