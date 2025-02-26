У центрі Рівного натовп заблокував автомобіль ТЦК через затримання двох чоловіків
Люди перешкоджали проїзду мікроавтобуса ТЦК і побилися з поліцейськими
У центрі Рівного приблизно 20 людей вийшли на дорогу та заблокували транспорт працівників ТЦК. Місцеві жителі протестували проти затримання двох чоловіків, які не оновили свої військово-облікові дані. Про це повідомляють обласний ТЦК та СП, а також поліція.
Інцидент стався у вівторок, 25 лютого, на вулиці Вячеслава Чорновола у Рівному. У місцевих Telegram-каналах поширили відео, на якому видно, як щонайменше дві жінки бʼють поліцейських посеред дороги, а поруч утворився затор.
Як пояснили в поліції, подія трапилася близько 15:30. Група мобільного оповіщення ТЦК виявила двох чоловіків, які не оновили своїх військово-облікових даних і перебували в розшуку, тож їх вирішили відвезти для проходження ВЛК, проте люди заблокували мікроавтобус. Коли відбулася сутичка, на місце викликали патрульну поліцію.
Слідчі зареєстрували кілька повідомлень про інцидент і наразі проводять перевірку. По медичну допомогу ніхто з учасників конфлікту не звертався.
Водночас у ТЦК повідомили, що затримані чоловіки пройшли ВЛК, за результатами якої були визнані придатними до служби. Вони готуються відправитися на проходження базової загальної військової підготовки.
Правоохоронці додали, що за такі дії порушників передбачене покарання:
- за ст. 279 Кримінального кодексу України, блокування транспортних комунікацій або створення перешкод у русі транспорту може каратися штрафом до 2550 грн, обмеженням або позбавленням волі до трьох років;
- за ст. 343 Кримінального кодексу, умисне перешкоджання діяльності правоохоронних органів карається штрафом до 1700 грн або виправними роботами на строк до одного року, або пробаційним наглядом на строк до трьох років;
- за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період тягне за собою позбавлення волі терміном від 5 до 8 років.