Кандидат від Демократичної партії Джо Байден отримав 306 голосів виборників

Голосування Колегії виборників затвердило перемогу кандидата від демократичної партії Джо Байдена на президентських виборах. Він отримав 306 голосів виборників з необхідних 270. Про це у вівторок, 15 грудня, повідомило інформагентство Associated Press.

Обраний президент США Джо Байден у зверненні до країни, яке відбулося у понеділок ввечері, закликав американців до єднання та заявив про перемогу демократичного процесу. Він також розкритикував спроби виборчого штабу Дональда Трампа і його прихильників оскаржити результати виборів у судах різних інстанцій.

Як зазначає Reuters, голосування Колегії виборників вважається формальною процедурою, однак воно набуло додаткового значення після заяв Трампа про масштабні фальсифікації під час голосування. Крім того, Трамп в кінці листопада також розповів про готовність передати владу Джо Байдену, а також заявив, що залишить Білий дім, якщо колегія офіційно затвердить його опонента наступним президентом США.

6 січня результати виборів президента має формально сертифікувати Конгрес. Вступ нового президента на посаду відбудеться наступного року – 21 січня 2021 року.