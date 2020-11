Президент США Дональд Трамп повідомив, що віддав розпорядження голові Управління загальних служб США (GSA) Емілі Мерфі про початок процесу передачі справ Джо Байдену.

У той же час, президент зазначив, що продовжуватиме «боротися в судах» над визнанням виборів президента сфальсифікованими.

«Я хочу подякувати Емілі Мерфі з GSA за її стійку вірність і лояльність нашій країні. Вона піддавалася харасменту, погрозам і приниженням – і я більше не хочу бачити це по відношенню до неї, її сім'ї і співробітників GSA. Наша боротьба в судах триває й я упевнений, що наша битва буде виграна. Не дивлячись на це, в інтересах нашої країни, я рекомендував Емілі та її команді зробити все необхідне для дотримання протоколів. Своїй команді я сказав те ж саме», – заявив Трамп.

I want to thank Emily Murphy at GSA for her steadfast dedication and loyalty to our Country. She has been harassed, threatened, and abused – and I do not want to see this happen to her, her family, or employees of GSA. Our case STRONGLY continues, we will keep up the good...