Президент США Дональд Трамп повідомив, що віддав розпорядження голові Управління загальних служб США (GSA) Емілі Мерфі про початок процесу передачі справ Джо Байдену.

У той же час, президент зазначив, що продовжуватиме «боротися в судах» над визнанням виборів президента сфальсифікованими.

«Я хочу подякувати Емілі Мерфі з GSA за її стійку вірність і лояльність нашій країні. Вона піддавалася харасменту, погрозам і приниженням – і я більше не хочу бачити це по відношенню до неї, її сім'ї і співробітників GSA. Наша боротьба в судах триває й я упевнений, що наша битва буде виграна. Не дивлячись на це, в інтересах нашої країни, я рекомендував Емілі та її команді зробити все необхідне для дотримання протоколів. Своїй команді я сказав те ж саме», – заявив Трамп.

I want to thank Emily Murphy at GSA for her steadfast dedication and loyalty to our Country. She has been harassed, threatened, and abused – and I do not want to see this happen to her, her family, or employees of GSA. Our case STRONGLY continues, we will keep up the good... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020

Крім того, раніше американські ЗМІ повідомили, що Управління загальних служб США відправило листа у штаб демократа Джо Байдена, повідомивши про готовність адміністрації Дональда Трампа почати процес передачі справ.

Відповідний крок означає, що у Байдена з’явиться федеральний офіс та кошти до того періоду, поки він офіційно не займе посаду президента. Окрім того, йому також дадуть доступ до звітів щодо нацбезпеки, які отримує Трамп.

13 листопада в США закінчили підрахунок голосів у всіх штатах. Переможцем президентських виборів став кандидат від Демократичної партії Джо Байден – він отримав 306 голосів вибірників при 270 необхідних. У Дональда Трампа – 232 голоси. Як відомо, чинний президент США Дональд Трамп відмовлявся визнавати свою поразку на виборах і заявляв про нібито фальсифікації – втім, не наводив переконливих доказів своїх слів.

Американські суди відхилили низку позовів Трампа щодо голосування в Пенсильванії, Аризоні та Мічигані. На додачу, кампанія Трампа вчора відмовилася від більшої частини позову у Пенсильванії.