Засновник модного бренду Mango Ісак Андік загинув у віці 71-року

У суботу, 14 грудня, мережа магазинів одягу Mango повідомила про загибель 71-річного засновника бренду та модельєра Ісака Андіка. Зазначається, що бізнесмен загинув внаслідок нещасного випадку.

«З глибоким жалем ми повідомляємо про несподівану смерть Ісака Андіка, нашого невиконавчого голови та засновника Mango, внаслідок нещасного випадку, який стався цієї суботи», – повідомив генеральний директор Mango Тоні Руїс.

Більше подробиць щодо загибелі Ісака Андіка компанія не повідомила. Іспанські ЗМІ повідомляють, що засновник Mango загинув під час прогулянки зі своєю родиною внаслідок нещасного випадку: послизнувшись, він впав в ущелину зі 150-метрової скелі біля Барселони. El País уточнила, що нещасний випадок трапився біля печер Сальнітре на гірському масиві Монсеррат. Зазначається, що на місце події прибули медичний гелікоптер та автомобіль швидкої допомоги, однак медикам не вдалося реанімувати Ісака Андіка.

Додамо, що Ісак Андік вважається найбагатшою людиною Каталонії та однією з найбагатших в Іспанії. За даним Forbes, його статки сягають 4,5 млрд доларів.

Ісак Андік народився в турецькому Стамбулі у жовтні 1953 року. У 1960-х роках разом із сім'єю переїхав до Іспанії. Там він торгував одягом, зокрема вишитими вручну футболками. У 1984 році разом із братом Нахманом заснував компанію Mango. Компанія почала завойовувати іноземні ринки на початку 1990-х років. Сьогодні Mango має понад 2800 магазинів у 120 країнах світу, а доходи з-за кордону складають три чверті прибутку компанії. Станом на 2024 рік у компанії працює понад 15 тис. співробітників.