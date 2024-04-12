Роберто Каваллі започаткував технологію принтування тканини

У 83 роки помер всесвітньо відомий італійський дизайнер одягу Роберто Каваллі. Про це повідомила газета Corriere della Sera у п’ятницю, 12 квітня.

Співрозмовник газети повідомив, що модельєр помер на 84 році життя в італійській Флоренції. До того Роберто Каваллі тривалий час хворів, проте на що саме, джерело Corriere della Sera не уточнило.

Поруч з Роберто Каваллі була його партнерка Сандра Бергман Нільсонн, з якою модельєр зустрічався 15 років. У дизайнера залишилося шестеро дітей – остання дитина народилася, коли Каваллі було 82 роки.

Стиль Роберто Каваллі – чим запам’ятався дизайнер

На початку 1970-х років дизайнер винайшов і запатентував процедуру друку на шкірі, що кардинально змінило культуру вечірніх суконь. У своїх роботах Каваллі орієнтувався на анімалістичні принти та яскраві акценти.

Першу свою колекцію Роберто Каваллі представив у 1972 році, тоді ж відкрив власний магазин та започаткував модний дім Roberto Cavalli.

Роберто Каваллі вважають одним із найвпливовіших модельєрів кінця XX століття. Статки митця оціюють приблизно у 400 млн фунтів стерлінгів. Наразі справу Роберто Каваллі продовжує дизайнер Фаусто Пуглісі.