Мюглеру днями виповнилось 73 роки

Знаменитий французький дизайнер Тьєррі Мюглер помер у віці 73 роки. Про це повідомляє AFP. Агенція цитує агент Мюглера, який заявив смерть настала від «природних причин». Інші подробиці не розголошуються.

Тьєррі Мюглер народився 21 грудня 1948 року у Стразбурзі. З дитинства займався танцями і навіть танцював у кордебалеті Рейнської опери. Вивчив дизайн інтер’єрів у Стразбурзі, а у 1969 році переїхав до Парижу.

Мюглер розпочав кар'єру в світі моди у 1970-х роках. Перша колекція, Café de Paris, вийшла у 1973 році. Він заснував однойменний бренд, який здобув популярність, зокрема, за рахунок жіночих костюмів із корсетами, широкими плечима та вузькою талією. На початку 1990-х Мюглер випустив перші парфуми Angel у співпраці з брендом Clarins.

У 1997 році Мюглер продав Clarins права на використання свого імені. У 2002 році дизайнер оголосив про те, що припиняє свою діяльність у світі моди. Після цього він створював костюми для Cirque du Soleil та співачки Бейонсе.

Мюглер співпрацював також з іншими зірками. У 1992 році він зробив весільний одяг для Девіда Боуї, а також костюми для кліпу на пісню Джорджа Майкла Too Funky. Саме йому належить відома «мокра» сукня Кім Кардаш'ян для балу Met Gala у 2019 році.