Помер французький актор Гаспар Ульєль
Зірка «Ганнібала: Сходження» та «Сен-Лорана» загинула у 37 років
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Французький актор Гаспар Ульєль помер у лікарні Гренобля у віці 37-ми років. Французький актор Гаспар Ульєль помер у лікарні Гренобля у віці 37-ми років. З актором стався нещасний випадок під час катання на лижах на гірськолижному курорті Роз'єр у Франції 18 січня. Про це повідомляє BFM TV із посиланням на заяву його сім'ї.
Рятувальники відправили непритомного актора до лікарні на вертольоті. За повідомленнями французьких ЗМІ Ульєль зіткнувся з іншим лижником таотримав тяжку травму голови. Інший лижник не постраждав. Прокуратура міста Альбервіля розпочала розслідуваннянещасного випадку.
Хто такий Гаспар Ульєль?
Гаспар Ульєль народився 25 листопада 1984 у паризькому передмісті Булонь-Бійанкур у родині стилістів. У дитинстві Ульєль мріяв стати кінорежисером і після закінчення ліцею вступив до університету Сен-Дені, де вивчав кінематограф. Зніматися Ульєль почав ще школярем, першу роль у телевізійному фільмі він зіграв у дванадцять років.
Він отримав популярність по всьому світу після участі в драмі Жан-П'єра Жені «Довгі заручини».
Ульєль двічі є лауреатом премії «Сезар».
Вибрана фільмографія:
- «Ганнібал: Сходження»
- «Принцеса де Монпансьє»
- «Сен-Лоран»
- «Танцюристка»
- «Це лише кінець світу»
- «Єва»
Фото: Катерина Сліпченко
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