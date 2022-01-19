Гаспар Ульєль є лауреатом премії «Сезар»

Французький актор Гаспар Ульєль помер у лікарні Гренобля у віці 37-ми років. Французький актор Гаспар Ульєль помер у лікарні Гренобля у віці 37-ми років. З актором стався нещасний випадок під час катання на лижах на гірськолижному курорті Роз'єр у Франції 18 січня. Про це повідомляє BFM TV із посиланням на заяву його сім'ї.

Рятувальники відправили непритомного актора до лікарні на вертольоті. За повідомленнями французьких ЗМІ Ульєль зіткнувся з іншим лижником таотримав тяжку травму голови. Інший лижник не постраждав. Прокуратура міста Альбервіля розпочала розслідуваннянещасного випадку.

Хто такий Гаспар Ульєль?

Гаспар Ульєль народився 25 листопада 1984 у паризькому передмісті Булонь-Бійанкур у родині стилістів. У дитинстві Ульєль мріяв стати кінорежисером і після закінчення ліцею вступив до університету Сен-Дені, де вивчав кінематограф. Зніматися Ульєль почав ще школярем, першу роль у телевізійному фільмі він зіграв у дванадцять років.

Він отримав популярність по всьому світу після участі в драмі Жан-П'єра Жені «Довгі заручини».

Ульєль двічі є лауреатом премії «Сезар».

Вибрана фільмографія:

«Ганнібал: Сходження»

«Принцеса де Монпансьє»

«Сен-Лоран»

«Танцюристка»

«Це лише кінець світу»

«Єва»

Фото: Катерина Сліпченко