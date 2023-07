Співачка стала відомою завдяки переспіву пісні Prince – Nothing Compares To You

У вівторок, 25 липня, померла відома ірландська співачка Шинейд О'Коннор, якій було 56 років. Причин смерті не називають, повідомило у середу, 26 липня, видання The Irish Times із посиланням на родину співачки. «Із великим сумом ми повідомляємо про смерть нашої улюбленої Шинейд. Її сім'я та друзі спустошені й попросили приватності в цей дуже важкий час», – повідомили родичі співачки. Останні роки життя Шинейд О'Коннор мала проблеми з психічним здоров'ям, про що публічно розповідала. У січні 2022 року у співачки загинув 17-річний син Шейн, який здійснив самогубство. Через кілька тижнів співачка також намагалася накласти на себе руки. «Відтоді живу як нічна нежить. Він був любов'ю мого життя, світильником моєї душі. Ми були однією душею на дві половини. Він був єдиною людиною, яка любила мене беззастережно. Я гублюся без нього», – написала Шинейд О'Конор у своєму останньому дописі в Twitter. Ірландська співачка стала всесвітньо відомою завдяки каверу на пісню Prince – Nothing Compares To You. Загалом Шинейд О'Коннор записала понад 10 альбомів та 30 синглів. Вона була композиторкою, музиканткою та авторкою-виконавицею своїх пісень. Також активно просувала ідеї фемінізму. У 1992 році співачка розірвала фотографію Папи Івана Павла II в ефірі Saturday Night Live, спричинивши скандал. У 2003 році вона оголосила, що йде зі сцени, повідомивши, що хоче присвятити себе вивченню теології. Натомість Шинейд О'Коннор захопилася спіритуалізмом та ісламом, прийнявши віру у 2018 році. Вона змінила своє ім'я на Шухада Садакат, а в липні 2023 року створила сторінку в Twitter під іменем Шинейд Марія-Бернард Аоібген О'Коннор. У 2021 році співачка оприлюднила свої мемуари «Спогади». Через рік по книзі зняли фільм про життя Шинейд О'Коннор.

