Колишній заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський

У середу, 14 травня, в Іспанії правоохоронці затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського (Свинарчука), якого обвинувачують у зловживаннях при закупівлі автомобілів для армії. Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

«14 травня 2025 року на території Королівства Іспанія правоохоронними органами затримано колишнього першого заступника секретаря РНБО, який також обіймав посаду голови міжвідомчої комісії з питань оборонно-промислового комплексу та розшукувався НАБУ з червня 2024 року», – повідомили у відомстві.

Наразі вирішується питання щодо екстрадиції обвинуваченого до України.

Справа Гладковського

55-річний Олег Гладковський (Свинарчук до 2014 року) був одним із головних бізнес-партнерів п’ятого президента України Петра Порошенка. Він керував корпорацією «Богдан», акціонером якої був також й експрезидент. Гладковський обіймав посаду першого заступника секретаря РНБО з 2015 до 2019 року.

За даними НАБУ, колишнього першого заступника секретаря РНБО, ексзаступника міністра оборони та директора департаменту Міністерства оборони обвинувачують в організації закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) за завищеними цінами у 2017 році. Цим вони завдали збитків державі на понад 17 млн грн.

«Виробником цих автомобілів виступило дочірнє підприємство “Автоскладальний завод №2” АТ “АК “Богдан моторс”, що входить до групи пов’язаних компаній корпорації “Богдан” — частки у статутному капіталі як прямо та опосередковано належали посадовцю РНБО та його близьким», – повідомляли антикорупціонери.

19 жовтня 2019 року ВАКС заарештував колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського з альтернативою внесення 10,6 млн грн застави. 21 жовтня 2019 року за нього внесли заставу.

У березні 2022 року суд звернув заставу в користь ЗСУ, і змінив запобіжний захід на особисте зобов’язання. Після цього, обвинувачений перестав з’являтись на судових засіданнях, а за інформацією НАБУ і САП, взагалі виїхав за кордон. Відтак, у квітні 2024 року НАБУ оголосило його в розшук.

Журналісти повідомляли, що Гладковський, імовірно, виїхав за кордон вже після повномасштабного вторгнення. У липні 2022 року УП публікувала фото фігуранта з п’ятизіркового готелю Radisson у Варшаві.

Додамо, що один зі синів Олега Гладковського Ігор також є фігурантом розслідування Bihus.Info про корупційні схеми в оборонному секторі. Повідомлялось, що Ігор Гладковський разом із низкою осіб у 2015-2017 роках займався поставками контрабандних російських деталей для військової техніки за завищеними цінами. Сам Олег Гладковський у цій схемі щонайменше один раз отримав «відкат», а правоохоронці за хабарі заплющували на це очі.

У квітні 2021 року НАБУ оголосило у розшук Ігоря Гладковського за підозрою в отриманні 950 тис. грн хабаря.