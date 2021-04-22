Ігоря Гладковського підозрюють в отриманні 950 тис. грн хабара

Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук сина колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігоря, якого підозрюють в отриманні 950 тис. грн хабара.

«Слідство має достатні підстави вважати, що підозрюваний, розслідування фактів участі якого у корупційній схемі завершене, переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності», – йдеться в повідомленні НАБУ в четвер, 22 квітня.

Рішення про оголошення в розшук прийняв детектив НАБУ ще напередодні, 21 квітня. Ігор Гладковський мав можливість ознайомитися із матеріалами справи до 15 квітня.

Його викликали до САП 16, 20 та 21 квітня для отримання копії обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування. Однак він так і не з’явився.

Що відомо про справу

За даними слідства, Ігор Гладковський разом із низкою осіб у 2015-2017 роках реалізували корупційну схему з постачання товарів невідомого походження підприємствам ДК «Укроборонпром» із використанням ТОВ «Оптимумспецдеталь» та інших суб’єктів господарювання. Через це «Оптимумспецдеталь» отримувало преференції під час укладення договорів та розрахунків з підприємствами «Укроборонпрому». За що Гладковський-молодший отримував хабарі у розмірі 50% від суми незаконного прибутку учасників схеми.

Як писало НАБУ, у такий спосіб лише за одним договором Гладковський отримав 950 тис. грн. Однак слідство вважає, що таких випадків може більше. Такі дії квалікували за статтею про «зловживання владою». Підозру у цій справі Ігорю Гладковському оголосили 21 грудня 2020 року.

Загалом в корупційній схемі фігурують восьмеро людей. Із них двоє засуджено, троє – на лаві підсудних. Інші троє залишаються підозрюваними. В межах розслідування встановлено, що за час дії схеми «Укроборонпрому» поставлено товарів на суму близько 165 млн грн, при цьому до бюджету не надійшло понад 49 млн грн.