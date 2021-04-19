За ухилення від сплати 46 млн грн податків Віталій Жуков хотів відбутися умовним терміном

Вищий антикорупційний суд відмовився затвердити угоду про визнання винуватості одним із ключових фігурантів справи ТОВ «Оптимумспецдеталь» Віталієм Жуковим. Про це повідомляється на сайті ВАКС.

Імені обвинуваченого в повідомленні не вказано, але суд повідомив унікальний номер справи, в якій фігурує саме Віталій Жуков.

За версією обвинувачення, Жуков керував злочинною діяльністю групи осіб, що призвела до ухилення від сплати податків на суму 46,4 млн грн. Ці гроші потім було відмито шляхом вчинення фінансових операцій з майном, одержаним злочинним шляхом. У схемі було задіяно понад 30 компаній та 5 державних підприємств з концерну «Укроборонпром».

Крім того, Жуков начебто надав хабар у розмірі майже 880 тис. грн службовій особі одного з цих держпідприємств.

Його обвинувачували за ч.3 ст.27 ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків), ч.3 ст.27 ч.3 ст.209 (відмивання грошей), ч.1 ст.369 (надання хабаря) КК України.

За угодою Жуков мав отримати 5 років умовно з іспитовим строком на 1 рік та зобов'язанням відшкодувати державі 4 млн грн. Крім того, він зобов'язувався надати викривальні показання проти спільників.

Однак суд вирішив, що угода не може бути погоджена через невідповідність її умов кримінальному процесуальному та кримінальному законам, а також інтересам суспільства. ВАКС встановив вісім невідповідностей, починаючи від прямої заборони укладати угоду про визнання винуватості з організатором особливо тяжкого злочину і закінчуючи винятковим цинізмом злочину, який полягав у особистому збагаченні на оборонній сфері в умовах АТО.

Як інформував ZAXID.NET, у березні Віталія Жукова звільнили від кримінальної відповідальності у справі, де його підозрювали в пропозиції та дачі хабара в розмірі 950 тис. грн.

Що відомо про «справу Гладковського»

Про засновника компанії «Оптимумспецдеталь» Андрія Рогозу та його партнера Віталія Жукова стало відомо з розслідування «Bihus.info». У ньому йшлося про те, як люди з оточення тодішнього президента Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. Зокрема ішлося, що до розкрадань причетний син першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського (Свинарчука).

Жукову та його ймовірному співучаснику Рогозі повідомили про підозру в ухиленні від податків одразу після оприлюднення журналістського розслідування. Згодом директор НАБУ Артем Ситник повідомив, що йому готують підозру в дачі хабара. Кому саме давав хабар Жуков – Ситник не сказав.

У квітні 2020 року Жукову і Рогозі оголосили про підозру в ухиленні від податків на 46 млн грн та відмиванні коштів.