Ігор Гладковського фігурує у справі «Укроборонпрому»

У понеділок, 21 грудня, НАБУ та САП повідомили про підозру сину екс-першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігорю. Його підозрюють в отриманні 950 тис. грн харабя.

Антикорупційні відомстсва не повідомляють імені підозрюваного, однак РБК-Україна із посиланням на власні джерела в САП стверджує, що йдеться про Ігоря Гладковського.

Слідство встановило, що він разом із низкою осіб у 2015-2017 роках реалізували корупційну схему з постачання товарів невідомого походження підприємствам ДК «Укроборонпром» із використанням ТОВ «Оптимумспецдеталь» та інших суб’єктів господарювання. Завдяки його зусиллям «Оптимумспецдеталь» отримувало преференції під час укладення договорів та розрахунків з підприємствами «Укроборонпрому». За що він отримував хабарі у розмірі 50% від суми незаконного прибутку учасників схеми.

Як пише НАБУ, у такий спосіб лише за одним договором Гладковський отримав 950 тис. грн. Однак слідство вважає, що таких випадків може більше. Такі дії квалікували за статтею про «зловживання владою».

Відомство нагадує, що загалом встановили вісім учасників корупційної схеми. Із них двож засуджено, троє – на лаві підсудних. Інші троє залишаються підозрюваними. В межах розслідування встановлено, що за час дії схеми «Укроборонпрому» поставлено товарів на суму близько 165 млн грн, при цьому до бюджету не надійшло понад 49 млн грн.