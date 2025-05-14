За словами Макрона, союзники України чекають відповіді Росії на пропозицію щодо припинення вогню

Франція продовжить робити інвестиції в зміцнення українських Сил оборони навіть після підписання мирного договору між Києвом та Москвою. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон в етері телеканалу TF1 ввечері 13 травня.

«Після підписання мирної угоди, (...) першою гарантією безпеки є сильна українська армія, яку ми зараз готуємо. Буде багато техніки, і ми продовжимо інвестувати», – сказав Макрон.

За його словами, оскільки Україна не вступатиме в НАТО, Франція пропонує розгорнути сили стримування для надання додаткової безпеки якомога далі від лінії фронту в межах спільних операцій.

«Це дозволить нам продемонструвати нашу солідарність і бути впевненими в тому, що Росія знову не нападе», – додав він.

Водночас Емманюель Макрон наголосив, що західні партнери повинні допомагати Україні таким чином, щоб не спровокувати третю світову війну.

Після закінчення російсько-української війни заморожені російські активи мають бути направлені для відновлення України. Макрон переконаний, що витрачати ці кошти зараз «було б поганою ідеєю» через відсутність правової бази.

Наразі, за словами Макрона, західні союзники чекають відповіді Росії на пропозицію щодо припинення вогню під час можливої зустрічі Володимира Зеленського і Владіміра Путіна в Туреччині 15 травня. Якщо Москва відмовиться, Євросоюз має намір запровадити нові санкції проти Росії в найближчі кілька днів за домовленістю зі США.