Президент України погодився на зустріч будь-де у Туреччині, щоб «Росія не маніпулювала містами»

Президент України Володимир Зеленський 15 травня зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом в Анкарі. Після цього він готовий полетіти до Стамбулу, якщо туди прилетить на переговори російський диктатор Владімір Путін. Про це український президент повідомив у вівторок, 13 травня.

Під час пресконференції Володимир Зеленський розповів, що у четвер, 15 травня, у нього запланована зустріч з турецьким президентом Ердоганом. Водночас Зеленський зазначив, що готовий прибути у будь-яке місто в Туреччині для переговорів з Владіміром Путіним, якщо він все ж прибуде.

«Ми будемо чекати на зустріч з Путіним в Туреччині. Щоб Росія не маніпулювала містами й не казала, що Путін не готовий прилітати в Анкару, а готовий летіти тільки у Стамбул, я одразу хочу сказати: якщо Путін прилітає в Стамбул, а не в столицю, я передав сигнал президенту Ердогану, і турецька сторона готова, що ми з Ердоганом полетимо в Стамбул», – наголосив Володимир Зеленський.

За словами президента України, він зробить все, щоб зустріч із Путіним відбулася, «якщо Путін готовий не тільки в медіа, а й реальному житті зустрічатися». Зеленський наголосив, що має домовлятися про припинення вогню саме з Путіним, «бо тільки він це вирішує».

Володимир Зеленський також згадав, що запрошував на переговори 15 травня президента США Дональда Трампа. Втім, наразі американський лідер не відповів на пропозицію.

12 травня президент США Дональд Трамп під час брифінгу в Білому домі заявив, що під час запланованого на цей тиждень турне країнами Близького Сходу може опинитися в Стамбулі 15 травня, коли там можуть відбутися прямі переговори Росії та України. На його думку, пряма зустріч між обома країнами може «дати хороший результат».

Втім, CNN із посиланням на чиновника адміністрації Трампа повідомило, що присутність Дональда Трампа на переговорах наразі під питанням, оскільки його участь «значною мірою» залежить від того, чи прибуде до Туреччини Путін. Водночас, за даними Reuters, на переговори до Туреччини прилетять двоє спецпредставників Трампа – Стів Віткофф та Кіт Келлог.

Нагадаємо, в ніч на 11 травня російський диктатор Владімір Путін у відповідь на пропозицію встановити 30-денне перемир’я запропонував відновити прямі переговори України та Росії.

Того ж дня президент США Дональд Трамп закликав Україну погодитись на пропозицію Путіна. Володимир Зеленський заявив, що прибуде у Туреччину на переговори та чекатиме там Путіна особисто. Також президент України наголосив, що чекає від Росії згоди на встановлення 30-денного режиму тиші.