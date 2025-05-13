Стів Віткофф та Кіт Келлог відвідають переговори України та Росії у Туреччині

На перемовини України та Росії, що мають відбутися в Туреччині у четвер, 15 травня, прибудуть двоє спецпредставників Дональда Трампа – Стів Віткофф та Кіт Келлог. Про це у вівторок, 13 травня, повідомило інформаційне агентство Reuters з посиланням на власні джерела.

Про плани Стіва Віткоффа та Кіта Келлога прибути на українсько-російські перемовини у Стамбулі Reuters повідомили одразу три джерела, однак агентство не розголошує їхні імена. Водночас CNN уточнює, що Віткофф та Келлог планують тільки спостерігати за діалогом української та російської делегацій.

CNN з посиланням на чиновника адміністрації президента США пише, що присутність Дональда Трампа на переговорах наразі під питанням. Його участь «значною мірою» залежить від того, чи прибуде до Туреччини російський диктатор Владімір Путін. Нагадаємо, у понеділок, 12 травня, Дональд Трамп повідомляв, що розглядає можливість взяти учать у перемовинах. Володимир Зеленський заявив, що всі українці хочуть, аби президент США був присутній у Стамбулі.

Зазначимо, що Владімір Путін також не підтвердив свою участь у перемовинах попри те, що Володимир Зеленський заявляв, що чекатиме його особисто у Туреччині. Так само невідомо, хто від Росії братиме участь у переговорному процесі. У вівторок, 13 травня, російське пропагандистське агентство ТАСС з посиланням на речника Путіна Дмітрія Пєскова написало, що «Кремль оголосить про те, хто представлятиме Росію на переговорах з Україною, щойно Путін вважатиме це за потрібне».

Нагадаємо, в ніч на 11 травня російський диктатор Владімір Путін у відповідь на пропозицію встановити 30-денне перемир’я запропонував відновити прямі переговори України та Росії.

Того ж дня президент США Дональд Трамп закликав Україну погодитись на пропозицію Путіна. Володимир Зеленський заявив, що прибуде у Туреччину на переговори та чекатиме там Путіна особисто. Також президент України наголосив, що чекає від Росії згоди на встановлення 30-денного режиму тиші.