Зеленський назвав заяву Трампа «дуже важливими словами»

Президент Володимир Зеленський заявив, що українці хочуть, аби президент США Дональд Трамп був присутній у Стамбулі під час прямих переговорів Росії та України. Про це глава держави повідомив у соцмережах в понеділок, 12 травня.

Зеленський назвав висловлювання президента США про можливий візит до Туреччини, де може відбутися українсько-російська зустріч, «дуже важливими словами».

«Ми всі в Україні хотіли б, щоб президент Трамп зміг бути там із нами – на цій зустрічі в Туреччині. Це правильна ідея. Багато можемо змінити», – написав Володимир Зеленський.

Він також зазначив, що раніше підтримав Дональда Трампа з ідеєю про повне й безумовне припинення вогню – «достатньо тривале, щоб дати основу дипломатії». Президент нагадав, що готовий до зустрічі з росіянами й висловив сподівання, що вони не будуть її уникати.

До слова, 12 травня президент США Дональд Трамп під час брифінгу в Білому домі заявив, що під час запланованого на цей тиждень турне країнами Близького Сходу може опинитися в Стамбулі 15 травня, коли там можуть відбутися прямі переговори Росії та України. На його думку, пряма зустріч між обома країнами може «дати хороший результат».

Пропозиція прямих перемовин України та Росії в Туреччині

10 травня Україна заявила про готовність до безумовного припинення вогню строком на 30 діб з понеділка, 12 травня, та закликала російського диктатора Владіміра Путіна погодитись на встановлення режиму тиші.

У ніч на 11 травня російський диктатор Владімір Путін запропонував відновити прямі перемовини України та Росії в Туреччині з четверга, 15 травня. Однак він не погодився на 30-денне перемир’я.

Того ж дня Володимир Зеленський погодився провести перемовини Росії та України у Туреччині. Він також наголосив, що очікує від Росії припинення вогню.