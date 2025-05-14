Євросоюз може офіційно запровадити новий пакет санкцій 20 травня

Посли країн-членів Європейського Союзу погодили новий, 17-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомив у середу, 14 травня, журналіст «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

Посли затвердили положення нових економічних обмежень проти російських компаній. Наразі офіційно невідомо, які російські сектори потраплять під санкції ЄС.

Водночас посли затвердили додаткові санкції проти Росії за порушення прав людини, гібридне втручання у діяльність країн по всьому світу та розповсюдження хімічної зброї.

За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, під час зустрічі з главами МЗС європейських країн обговорювалися санкції проти банківського сектору Росії, російського Центробанку та російської енергетики. Крім того, санкційні обмеження можуть стосуватися російського «тіньового флоту».

«Європейська правда» із посиланням на дипломата однієї з країн ЄС повідомила, що обмеження стосуються майже 200 суден «тіньового флоту», включно з нафтовими танкерами. Попередньо, під санкції також потраплять приблизно 30 російських компанії, причетних до обходу економічних обмежень та експорту товарів подвійного призначення. Крім того, Євросоюз готується запровадити 75 індивідуальних санкції проти фізичних та юридичних осіб, які пов’язані з російських ВПК.

За даними «Суспільного», офіційне ухвалення санкцій може відбутися на засіданні Ради ЄС із закордонних справ 20 травня.