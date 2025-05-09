Президент запровадив санкції проти 132 фізичних та юридичних осіб

У п’ятницю, 9 травня, президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти низки людей та компаній з Росії, Китаю, Ірану та Узбекистану. Про це йдеться в указі, опублікованому Офісом президента.

Указ №301/2025 вводить у дію санкційні обмеження для 58 громадян Росії та 74 компаній, здебільшого пов’язані з оборонно-промисловим комплексом. 67 із них є російськими, серед них – Самарський металургійний завод, виробниче обʼєднання «Форт», Арзамаське дослідно-конструкторське бюро «Імпульс» та науково-дослідний інститут технічних систем «Сінвент».

Серед громадян Росії, які потрапили під санкції, є керівник низки російських виробництв, структур з інжинірингу та консалтингу, а також компаній з технічного переозброєння машинобудівних підприємств Грант Акопов. Також під санкції потрапив гендиректор інженерного центру «Уніматік» Петро Ващенко – його центр є одним із найбільших постачальників металообробних верстатів.

Крім того, під санкції потрапили компанії з інших країн, які допомагають Росії у війні проти України. Серед них три іранські компанії Alvand Motorbuilding Industries, Bonyan Danesh Shargh і Pishro Sanat Aseman, три компанії з Узбекистану (Mercury Renaissance, Raw Materials Cellulose і Ферганський хімічний завод), а також гонконзьке підприємство Smart Kit Technology Limited.

Нагадаємо, 1 квітня Україна ввела нові санкції проти енергетичних та металургійних компаній Росії. Загалом санкції запровадили щодо шести бізнесменів та 36 компаній, серед яких – 19 російських енергетичних компаній групи «Новатек», яка є основним виробником і постачальником російського зрідженого природного газу (ЗПГ).