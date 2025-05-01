У четвер, 1 травня, президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про застосування санкцій проти низки енергетичних та металургійних підприємств, які сприяють російській оборонній програмі. Про це повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Так, згідно з указом президента № 268/2025, санкції ввели щодо шести фізичних та 36 юридичних осіб.

Під санкційні обмеження потрапили 19 російських енергетичних компаній групи «Новатек», що є основним виробником і постачальником російського зрідженого природного газу (ЗПГ).

Також у цьому списку – чотири компанії-постачальники титану до РФ, який є критичним матеріалом для виробництва ракет та іншої зброї, дві металургійні компанії російського олігарха Володимира Лісіна, а також син Миколи Азарова Олексій, що веде бізнес на окупованих українських територіях, зазначив Власюк.

«“Волзький абразивний завод” та “Волгабурмаш” – перший є ключовим виробником карбіду кремнію в РФ, який використовується для виготовлення напівпровідників та високоточної електроніки. Співпрацює з підсанкційними компаніями російського ВПК ("Ракетно-космічний центр "Прогрес", ПАТ "Яковлєв" тощо). Продовжує експорт до ЄС», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що ОАО «Волгабурмаш» є найбільшим в Росії виробником інструментів для нафтогазової, гірничодобувної та будівельної галузей.

«Це підприємство активно нарощує експорт до ЄС у той час, як держава-агресор знищує його українського конкурента – “Дрогобицький долотний завод” – цілеспрямованими ракетними атаками», – констатував Владислав Власюк.

Нагадаємо, 1 травня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки й оборони про нові персональні санкції. До списку, зокрема, потрапили ексрадник Офісу президента Олексій Арестович та блогер Мирослав Олешко. Обидва виїхали з України у 2023 році.