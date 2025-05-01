Зеленський запровадив санкції проти ексрадника Арестовича та блогера Олешка

У четвер, 1 травня, Володимир Зеленський ввів у дію нові персональльні санкції Ради національної безпеки та оборони. Під обмеження потрапили колишній радник Офісу президента Олексій Арестович та блогер Мирослав Олешко. Про це йдеться в указах, опублікованих на сайті Офісу президента.

Відповідно до указу президента № 267/2025, санкційні обмеження передбачають позбавлення державних нагород, блокування власних активів, а також тих, до яких підсанкційні особи мають пряме чи опосередковане відношення. Крім того, тим, хто потрапив до санкційного списку, заборонили приватизовувати та орендувати державне майно. Також провайдери обмежать доступ на території України до контенту, який розміщують підсанкційні особи. Йдеться про YouTube-канали, Telegram-канали та Facebook-сторінки.

Олексій Арестович обіймав посаду радника Офісу президента з 2020 по 2023 рік. 4 вересня 2023 року Арестович виїхав з України через пункт пропуску «Краковець-Корчова» до США. У листопаді того ж року Арестович заявив, що має конфлікт з Офісом президента і на нього чинять політичний тиск.

1 лютого 2024 року сайт NGL.media опублікував розслідування, у якому вказувалось, що Арестович виїхав з України завдяки листу Головного управління розвідки Міноборони. Своєю чергою українська розвідка заявила, що ця інформація не відповідає дійсності.

Мирославу Олешку у листопаді 2023 року СБУ оголосила підозри у перешкоджанні діяльності ЗСУ та використанні підробленого документа. За даними слідчих, блогер придатний до військової служби, але у серпні 2023 року виїхав з України, використавши підроблену довідку військово-лікарської комісії.

Перебуваючи за кордоном Олешко публікує відео і дописи, в яких дискредитує призов на військову службу у ЗСУ та закликає українців ухилятися від служби в армії.

Окрім Арестовича та Олешка до санкційного списку також потрапили російські журналісти, проросійські політики, а також син колишнього прем’єр-міністра Миколи Азарова Олексій та генеральний директор «Росатома» Олексій Лихачов.

Загалом до санкційного списку потрапили 76 людей і 81 компанії. Преглянути перелік підсанкційних осіб можна на сайті Офісу президента в указах № 267, № 268 та № 269.