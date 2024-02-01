Олексій Арестович виїхав із України ще на початку вересня 2023 року

Екс-радник голови Офісу президента Олексій Арестович виїхав з України завдяки листу Головного управління розвідки Міноборони. Він перетнув кордон із Польщею ще восени минулого року і близько пʼяти місяців не повертався в Україну. Зараз скандальний блогер живе у Нью-Йорку. Про це 1 лютого повідомив антикорупційний сайт NGL.media.

Зазначається, що 48-річний Олексій Арестович виїхав з України 4 вересня 2023 року через пункт пропуску «Краковець – Корчова». За даними журналістів, підставою для його виїзду став лист Головного управління розвідки МОУ.

Олексій Арестович уже неодноразово виїджав за кордон, однак повертався в Україну. Наприклад, на початку травня 2023 року він також виїхав у Польщу завдяки листу ГУР і повернувся в Україну наприкінці червня. Загалом після початку повномасштабного вторгнення Олексій Арестович виїжджав за кордон ще сім разів на інших підставах – наприклад, на підставі рішень голови ДПСУ, як радник Офісу президента тощо. Усі ці поїздки тривали не довше дев’яти днів.

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) відмовилась надати журналістам інформацію про підстави для виїзду екс-радника Офісу президента, зазначивши, що інформація про перетин державного кордону стосується її приватного життя. Представники ГУР також не відповіли на запитання журналістів, а сам Олексій Арестович не відповів на повідомлення у кількох месенджерах.

Прикметно, що після виїзду з України, у листопаді 2023 року, Олексій Арестович заявив, що у нього конфлікт з Офісом президента і що на нього чинять політичний тиск.

«Я маю низку міжнародних форумів, на яких я ключовий спікер. Тобто маю формальний привід перебувати за кордоном. Але, як ви розумієте, коли секретар РНБО і депутати від правлячої партії звинувачують тебе у тому, що ти російський шпигун, і обіцяють посадити, це жодною мірою не сприяє поверненню», – сказав він в інтерв’ю російській «Медузі».

З того часу його бачили у Відні, Нью-Йорку та Варшаві. В одному з останніх інтерв’ю, опублікованому 24 січня, він сказав, що живе у Нью-Йорку. Він зазначив, що має в Європі ще два проекти, після завершення яких має повернутись в Україну.

Додамо, що щодо Олексія Арестовича в Україні розпочали два кримінальні провадження – за неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення та щодо його сексистських висловлювань.