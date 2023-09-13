Наталія Піпа написала заяву в поліцію на неповнолітнього музиканта, який виконував російські пісні в центрі Львова

Колишній позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович через суд зобовʼязав Держбюро розслідувань відкрити кримінальне провадження щодо народної депутатки Наталії Піпи. Справу розглядатимуть за статтею про порушення рівноправності громадян за мовною ознакою через заяву нардепки у поліцію щодо виконавця російського року в центрі Львова.

Йдеться про інцидент, який трапився у 2 червня вул. Саксаганського, 20 у Львові. Тоді неповнолітній вуличний музикант із Одеси Олександр І. виконував пісню російського рок-музиканта Віктора Цоя. На це відреагувала Наталія Піпа, яка проходила повз. На її прохання припинити співати мовою окупанта музикант відреагував агресивно й спілкувався російською мовою, тож депутатка викликала поліцію і написала заяву. Правоохоронці склали адмінпротокол про дрібне хуліганство. Пізніше Олександр І. опублікував відео, у якому вибачився за ненормативну лексику. 27 липня Галицький районний суд Львова визнав його винним у дрібному хуліганстві та обмежився попередженням.

Після розголосу інциденту в соцмережах на це відреагував Олексій Арестович. Він записав звернення російською мовою, у якому підтримав вуличного музиканта, зазначивши, що хлопець мав право співати й не повинен був просити вибачення. Після винесення судової постанови, 4 серпня, Арестович написав заяву в ДБР із проханням відкрити кримінальне провадження щодо Наталії Піпи за ч. 2 ст. 161 за розпалювання національної ворожнечі. Втім ДБР у відкритті провадження відмовило.

13 вересня на сторінці у Facebook Олексій Арестович повідомив, що 6 вересня Печерський районний суд Києва зобовʼязав ДБР внести до реєстру досудових розслідувань інформацію про відкриття провадження щодо Наталії Піпи. Сама нардепка на цю ухвалу суду ще не відреагувала. ZAXID.NET звернувся до Yfnfks] Gsgb за коментарем і опублікує його, як тільки редакція його отримає.

Нагадаємо, 19 червня 2022 року Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора» (№7273-д), яким заборонила російську музику в українських медіа та громадському просторі. Крім цього, у Львові майже п’ять років діє мораторій обласної ради на публічне виконання російських пісень. Однак механізмів виконання мораторію досі немає.