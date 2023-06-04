На відео хлопець розмовляє українською

Неповнолітній хлопець, який в п’ятницю, 2 червня, виконував у центрі Львова російські пісні та облаяв львів’янку і народну депутатку Наталію Піпу, записав відео з вибаченням. Воно вже поширилося соцмережами. На відео хлопець розмовляє українською мовою.

«Всім привіт. Дуже прошу вибачення за ненормативну лексику в сторону пані Наталі, яка зробила мені зауваження за виконання пісні російською мовою у громадському місці. Дуже прошу вибачення у мешканців Львова», – говорить хлопець на відео.

У коментарі ZAXID.NET Наталія Піпа сказала, що швидше за все забере заяву із поліції, яку написала після інциденту.

Нагадаємо, у п’ятницю, 2 червня, у центрі Львова виник конфлікт між вуличним музикантом з Одеси та народною депутаткою Наталею Піпою. Увагу депутатки привернуло те, що вуличний музикант виконував пісню російського музиканта Віктора Цоя. На прохання львів’янки припинити співати мовою окупанта музикант відреагував агресивно. Тож Наталія Піпа викликала поліцію і написала заяву. Згодом у поліції Львівської області ZAXID.NET уточнили, що хлопець, який виконував російські пісні та лаявля, є неповнолітнім. Його помістили у притулок для дітей до приїзду батьків, опісля мали б вирішувати питання щодо притягнення його до адміністративної відповідальності за статтею 173 КУпАП (дрібне хуліганство).