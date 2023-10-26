Збір підписів для заяви ініціювала Наталія Піпа, з якою судиться Олексій Арестович

29 народних депутатів звернулись у поліцію щодо екс-радника Офісу президента Олексія Арестовича за неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, яке він через суд направив у Держбюро розслідувань. Зокрема він звинуватив народну депутатку Наталію Піпу у порушенні рівноправності громадян за мовною ознакою через її заяву в поліцію щодо виконавця російського року в центрі Львова.

Як повідомила 26 жовтня нардепка від «Голосу» Наталія Піпа, 29 народних депутатів написали спільну заяву в поліцію на Олексія Арестовича за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. Раніше він через суд зобов’язав Державне бюро розслідувань відкрити кримінальне провадження щодо Наталії Піпи через інцидент із виконанням російської музики в центрі Львова. Справу розглядатимуть за статтею про порушення рівноправності громадян за мовною ознакою.

У своїй заяві Наталія Піпа та інші нардепи покликаються на ЗУ №2310-IX, що вводить строгі обмеження щодо публічного використання музичного продукту Росії та мораторій Львівської обласної ради від 2018 року, який забороняє будь-яке публічне використання російськомовного культурного продукту.

«Я вважаю, що “нарцис” [Олексій Арестович] прямо порушив ч. 1 ст. 383 Кримінального кодексу (завідомо неправдиве повідомлення суду, прокурору, слідчому, дізнавачу, або органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення). Загалом дії цього персонажа прямо пов’язані з загрозою національній безпеці України», – йдеться в повідомленні Наталії Піпи.

Своєю заявою народні депутати закликали поліцію притягнути Олексія Арестовича до відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. 24 жовтня парламентарі направили заяву голові Національної поліції Івану Виговському.

Нагадаємо, 2 червня у центрі Львова неповнолітній вуличний музикант із Одеси Олександр І. виконував пісню російського рок-музиканта Віктора Цоя. На це відреагувала Наталія Піпа, яка проходила повз, і попросила припинити співати мовою окупанта. На це музикант відреагував агресивно й спілкувався російською мовою, тож депутатка викликала поліцію і написала заяву. Правоохоронці склали адмінпротокол про дрібне хуліганство. Пізніше Олександр І. опублікував відео, у якому вибачився за ненормативну лексику. 27 липня Галицький районний суд Львова визнав його винним у дрібному хуліганстві та обмежився попередженням.

Після розголосу інциденту в соцмережах на це відреагував Олексій Арестович, який став на захист хлопця. 4 серпня Арестович написав заяву в ДБР із проханням відкрити кримінальне провадження щодо Наталії Піпи за ч. 2 ст. 161 за розпалювання національної ворожнечі. Втім ДБР у відкритті провадження відмовило, однак 6 вересня Печерський районний суд Києва зобовʼязав ДБР внести до реєстру досудових розслідувань інформацію про відкриття провадження щодо Наталії Піпи.

Зазначимо, що Національна поліція вже почала досудове розслідування щодо екс-радника Офісу президента Олексія Арестовича через його висловлювання про жінок.