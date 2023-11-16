Кримінальне провадження проти Арестовича відкрили за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення

Національна поліція України відкрила кримінальне провадження проти колишнього позаштатного радника Офісу президента та скандального блогера Олексія Арестовича. Про це повідомила у четвер, 16 листопада, народна депутатка від партії «Голос» та львівська громадська діячка Наталія Піпа. Пізніше у прес-службі Нацполіції підтвердили інформацію про відкрите провадження.

За словами депутатки, інформацію про кримінальне провадження проти Арестовича вона отримала від джерел у Нацполіції. Водночас офіційних коментарів від правоохоронців наразі не було.

«На громадянина Арестовича відкрито кримінальне провадження. Про це мене сповістила Національна поліція України, а я сповіщаю вас. Чекаємо якнайшвидшого (однак сумнівного) повернення розвідника до України», – повідомила Наталія Піпа.

Громадська активістка не уточнила, за якою статею кримінального кодексу правоохоронці відкрили провадження. Водночас, імовірно, йдеться про завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, яке зчинив Арестович щодо Наталії Піпи. За словами посадовиці, Олексій Арестович через суд зобов’язав ДБР відкрити кримінальне провадження щодо Наталії Піпи через інцидент із виконанням російської музики в центрі Львова. Справу розглядатимуть за статтею про порушення рівноправності громадян за мовною ознакою. За цим фактом проти Арестовича написали заяви до поліції 29 депутатів.

Пізніше у прес-службі Нацполіції підтвердили факт відкриття кримінального провадження проти Арестовича. Правоохоронці повідомили, що слідчі розпочали провадження за ч. 1 ст. 383 ККУ (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення) після звернення групи народних депутатів. Згідно з кримінальним кодексом України, таке правопорушення карається:

виправними роботами на строк до двох років

або арештом на строк до шести місяців,

або обмеженням волі на строк до трьох років,

або позбавленням волі на строк до двох років.

Нагадаємо, Олексій Арестович неодноразово втрапляв у скандали, пов’язані з його проросійськими, гомофобними та сексистськими висловами. Арестович оголосив, що буде брати участь у майбутніх президентських виборах та виступатиме за нібито «збереження права українців спілкуватися російською».

До слова, це вже друге провадження проти Олексія Арестовича. Зокрема, за словами нардепки Інни Совсун, у 13 жовтня 2023 року поліція розпочала досудове розслідування щодо сексистських висловлювань Арестовича під час одного з його семінарів. Екс-радник ОП заявив, що хоче душити жінок та здійснювати над ними сексуальне насилля.