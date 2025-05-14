ДТП трапилась 13 травня, в селі Демня на Стрийщині

На Львівщині водійка Opel збила дворічну дитину. Її з травмами доправили до лікарні.

Як повідомили у поліції, ДТП трапилась у вівторок, 13 травня, в селі Демня на Стрийщині. 31-річна водійка Opel Ampera наїхала на дворічну дитину. Обидвоє – місцеві мешканки.

Дитину у важкому стані госпіталізували у відділення нейрохірургії Миколаївської центральної районної лікарні.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.