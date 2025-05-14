На Стрийщині 31-річна водійка Opel збила дворічну дитину
Дитину з травмами госпіталізували в лікарню
ДТП трапилась 13 травня, в селі Демня на Стрийщині
На Львівщині водійка Opel збила дворічну дитину. Її з травмами доправили до лікарні.
Як повідомили у поліції, ДТП трапилась у вівторок, 13 травня, в селі Демня на Стрийщині. 31-річна водійка Opel Ampera наїхала на дворічну дитину. Обидвоє – місцеві мешканки.
Дитину у важкому стані госпіталізували у відділення нейрохірургії Миколаївської центральної районної лікарні.
За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.
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