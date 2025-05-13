Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць вивільняли водія з автомобіля МАN

Кам’янка-Бузький районний суд Львівщини виніс вирок водію вантажівки, який вчинив смертельну ДТП. Винуватець аварії примирився із родичкою загиблого та отримав умовне покарання з річною забороною керувати транспортними засобами.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у травні 2025 року, аварія сталась вночі 30 жовтня 2024 року. Водій вантажівки Renault їхав трасою Львів-Луцьк та неподалік села Новий Став виїхав напівпричепом на зустрічну смугу, зіткнувшись з вантажівкою MAN. 51-річний водій другої вантажівки зазнав важких травм, від яких помер у лікарні.

Щодо водія Renault Миколи Лахая порушили кримінальну справу за фактом вчинення смертельної ДТП (ч.2 ст.286 КК України). У суді він визнав свою провину, заявив, що відшкодував завдану шкоду родичці загиблого, та просив суд не призначати суворе покарання.

Цю справу розглядала суддя Уляна Костюк, яка дослідила усі матеріали та позиції учасників. Вона визнала водія вантажівки винним у вчиненні смертельної ДТП, призначивши п’ять років позбавлення волі з річною забороною керувати транспортними засобами. Однак, суддя звільнила винуватця ДТП від тюремного ув’язнення, призначивши два роки іспитового терміну. Вирок ще можна оскаржити.