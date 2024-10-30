Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць вивільняли водія з автомобіля МАN

У середу вранці, 30 жовтня, на Львівщині сталася дорожньо-транспортна пригода. На автодорозі Львів-Луцьк, поблизу села Новий Став Львівського району, зіткнулися дві вантажівки. Один з водіїв загинув. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення вантажівок Renault Premium, якою керував 59-річний житель одного з сіл Шептицького району, та MAN під керуванням 51-річного мешканця Івано-Франківської області.

Внаслідок ДТП водій MAN отримав тілесні ушкодження, його доставили до лікарні, де, незважаючи на зусилля медиків, він помер.

За допомогою гідравлічних ножиць рятувальники вивільняли водія з автомобіля МАN та відключали акумуляторні батареї.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Правоохоронці встановлюють обставини події.