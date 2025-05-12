Зіткнулись автомобілі Seat Ibiza та Skoda Octavia

У понеділок, 11 травня, на Львівщині трапилася ДТП. Внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів поблизу села Гамаліївка травмувалися четверо людей. Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі Seat Ibiza, яким керував 23-річний мешканець Львівського району, та Skoda Octavia під керуванням 41-прічного жителя Києва. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали троє пасажирів Skoda – 41-річна жінка та двоє дітей віком, яким три та десять років, а також водій Seat. Їх доставили до лікарні.



За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.