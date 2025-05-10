Водій мікроавтобуса виїхав на зустрічну смугу

У п’ятницю, 9 травня, у місті Сколе на Львівщині водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter вчинив ДТП двома фурами. У результаті 40-річний водій буса загинув.

За даними поліції Львівщиния, смертельна аварія сталася близько 16:00 на вул. Героїв Маківки у місті Сколе. 40-річний водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, мешканець Рівненської області, виїхав на зустрічну смугу і здійснив зіткнення з вантажівкою MAN, якою керував 40-річний житель Київської області. Після цього мікроавтобус у некерованому стані зіткнувся з вантажівкою Scania, якою керував 37-річний мешканець Черкащини.

Cмертельна ДТП у Сколе



У результаті ДТП водій мікроавтобуса загинув на місці.



За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.