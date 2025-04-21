Cмертельна ДТП кросовера та вантажівки поблизу села Шопки

У понеділок, 21 квітня, на трасі Львів – Тернопіль у селі Шопки Глинянської громади на Львівщині сталася смертельна лобова ДТП за участі легковика та вантажівки. У результаті загинули водій та пасажири легкового авто.

За даними поліції Львівщини, близько 11:20 на трасі Тернопіль – Львів – Рава-Руська поблизу села Шопки Львівського району відбулося зіткнення кросовера Kia Sportage та вантажівки MAN.

Унаслідок ДТП 46-річний водій легковика та двоє його пасажирів, чоловіки віком 36 і 38 років, дані яких уточнюються, загинули на місці.

Водій кросовера та його пасажири загинули в лобовій ДТП з вантажівкою

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП та вирішують питання правової кваліфікації.