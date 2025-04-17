Трагічна ДТП сталася у селі Суховоля Бродівської громади

У середу, 16 квітня, у селі Суховоля Бродівської громади на Львівщині під колеса трактора впала трирічна дитина. У результаті хлопчика госпіталізували до реанімації.

За даними департаменту цивільного зхаисту ЛОВА, трагедія сталася близько 17:00 у Бродівській громаді. 32-річний мешканець села Суховоля під час проведення робіт на сусідській земельній ділянці на тракторі ДТЗ 244.4 перевозив свого трирічного сина. Під час руху трактора дитина не втрималася і впала під колесо, яке її придавило.

Унаслідок наїзду постраждалий хлопчик отримав політравму та госпіталізований у реанімаційне відділення Бродівської лікарні.

Обставини трагедії встановлюють поліцейські. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрили кримінальне провадження (ч.1. ст. 286 ККУ). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керування на той самий термін.