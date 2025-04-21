У ДТП біля Галича загинув водій легковика Mercedes

У понеділок вранці, 21 квітня, поблизу села Поплавники Галицької громади на Прикарпатті сталася лобова ДТП за участі легковика Mercedes Benz та вантажівки. У результаті загинув водій легковика, також травми отримав водій вантажівки.

За даними поліції Івано-Франківщини, ДТП сталася близько 8:00 ранку поблизу села Поплавники, що в Галицькій територіальній громаді. Відбулося зіткнення між вантажівкою та легковиком. Обидва транспортні засоби марки Mercedes Benz.

Смертельна аварія біля Галича

Як видно з оприлюднених поліцією фото, унаслідок удару вантажівка перекинулася на бік, а легковик отримав суттєві технічні пошкодження. У результаті аварії водій легковика загинув на місці події. Керманича вантажівки з травмами доставили до лікарні.

Обставини та причини аварії з’ясовують правоохоронці, також встановлюють особисті дані її учасників.