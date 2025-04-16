У Львові назвали перелік місць з найбільшою концентрацією ДТП
Аварійність у місті має тенденцію до зростання
Управління безпеки та вуличної інфраструктури Львова на основі аналізу статистики аварійності за останні три роки склало список місць з найбільшою концентрацією ДТП. За даними управління, аварійність в місті не зменшується, а навпаки, має тенденцію до зростання.
«Проаналізувавши усі місця концентрації аварій, ми бачимо чітку закономірність: більшість причин цих ДТП – це порушення правил маневрування, ігнорування пішоходів, перевищення швидкості та недостатні знання з ПДР», – зазначили в управлінні.
Перелік місць концентрації ДТП у Львові:
- вул. Шевченка (район Сільпо) – 14 ДТП (причини: порушення правил маневрування, перехід проїзної частини у невстановленому місці; типова ДТП: наїзд на пішохода)
- вул. Городоцька, 300 – 13 ДТП (причини: порушення правил маневрування; типові ДТП: бокове зіткнення, наїзд на пішохода)
- перехрестя вул. Стрийська – Наукова – 12 ДТП (причини: перевищення швидкості, порушення правил маневрування, порушення правил проїзду перехресть; типові ДТП: бокове зіткнення, наїзд на пішохода)
- вул. Хуторівка, 4Б – 12 ДТП (причини: перевищення швидкості, ігнорування світлофора, порушення правил маневрування; типові ДТП: зіткнення ззаду, наїзд на пішохода)
- перехрестя вул. Кульпарківська – Антоновича – Окружна та перехрестя вул. Кульпарківська – Садова — по 11 ДТП (причини: порушення правил проїзду перехресть, ігнорування сигналів регулювання; типова ДТП: бокове зіткнення)
- вул. Личаківська, 5-17 – 11 ДТП (причини: порушення правил проїзду пішохідних переходів; типова ДТП: наїзд на пішохода)
- вул. Богданівська, 42-44 – 11 ДТП (причини: перевищення швидкості, порушення правил маневрування, порушення проїзду переходів; типові ДТП: бокове зіткнення, наїзд на пішохода)
- перехрестя вул. Чорновола – Липинського – 10 ДТП (причини: порушення правил маневрування; типові ДТП: бокове зіткнення, наїзд на пішохода)
- перехрестя вул. Городоцька – Виговського – 10 ДТП (причини: порушення правил маневрування; типова ДТП: бокове зіткнення)
- вул. Липинського, 59-60 – 10 ДТП (причини: порушення проїзду пішохідних переходів; типова ДТП: наїзд на пішохода)
Як зазначили в управлінні, окрім цього переліку найнебезпечніших вулиць у Львові, є ще низка вулиць, де також зафіксовано значну кількість аварій. Це місця, що є зонами підвищеного ризику аварій. Тому уважність та дотримання ПДР тут мають також бути у пріоритеті:
- вул. Левандівська, 20-24 (10 ДТП),
- пл. Двірцева, 1 (9 ДТП),
- вул. Івана Виговського, 100 (9 ДТП),
- перехрестя вул. Сихівська – Кавалерідзе (9 ДТП),
- вул. Городоцька (біля ТЦ «Магнус») (8 ДТП),
- вул. В’ячеслава Чорновола, 93-95 (8 ДТП),
- вул. Пасічна, 49-51 (8 ДТП),
- вул. Угорська, 12, 14, 19 (8 ДТП),
- перехрестя вул. Шевченка – Томашівська (8 ДТП),
- перехрестя вул. Замарстинівська – Липинського (7 ДТП),
- вул. Кульпарківська, 226 (7 ДТП),
- пр. Червоної Калини, 36-49 (7 ДТП),
- вул. Богдана Хмельницького (Галицьке перехрестя) (7 ДТП),
- перехрестя вул. Любінська – Петлюри (6 ДТП),
- вул. Стрийська, 109 (5 ДТП),
- перехрестя вул. Тролейбусна – Трускавецька (5 ДТП),
- перехрестя пр. Червоної Калини – вул. Г. Хоткевича (5 ДТП),
- вул. Чернівецька, 9 (5 ДТП),
- вул. Стрийська, 61-63 (4 ДТП),
- перехрестя вул. Галицька (Винники) – Івасюка (3 ДТП),
- вул. Київська (Малехів), 7 (3 ДТП),
- вул. Володимира Великого, 20-51 (3 ДТП).