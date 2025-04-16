17 жовтня у ДТП на вул. Липинського у Львові загинув 21-річний водій BMW

Управління безпеки та вуличної інфраструктури Львова на основі аналізу статистики аварійності за останні три роки склало список місць з найбільшою концентрацією ДТП. За даними управління, аварійність в місті не зменшується, а навпаки, має тенденцію до зростання.

«Проаналізувавши усі місця концентрації аварій, ми бачимо чітку закономірність: більшість причин цих ДТП – це порушення правил маневрування, ігнорування пішоходів, перевищення швидкості та недостатні знання з ПДР», – зазначили в управлінні.

Перелік місць концентрації ДТП у Львові:

вул. Шевченка (район Сільпо) – 14 ДТП (причини: порушення правил маневрування, перехід проїзної частини у невстановленому місці; типова ДТП: наїзд на пішохода) вул. Городоцька, 300 – 13 ДТП (причини: порушення правил маневрування; типові ДТП: бокове зіткнення, наїзд на пішохода) перехрестя вул. Стрийська – Наукова – 12 ДТП (причини: перевищення швидкості, порушення правил маневрування, порушення правил проїзду перехресть; типові ДТП: бокове зіткнення, наїзд на пішохода) вул. Хуторівка, 4Б – 12 ДТП (причини: перевищення швидкості, ігнорування світлофора, порушення правил маневрування; типові ДТП: зіткнення ззаду, наїзд на пішохода) перехрестя вул. Кульпарківська – Антоновича – Окружна та перехрестя вул. Кульпарківська – Садова — по 11 ДТП (причини: порушення правил проїзду перехресть, ігнорування сигналів регулювання; типова ДТП: бокове зіткнення) вул. Личаківська, 5-17 – 11 ДТП (причини: порушення правил проїзду пішохідних переходів; типова ДТП: наїзд на пішохода) вул. Богданівська, 42-44 – 11 ДТП (причини: перевищення швидкості, порушення правил маневрування, порушення проїзду переходів; типові ДТП: бокове зіткнення, наїзд на пішохода) перехрестя вул. Чорновола – Липинського – 10 ДТП (причини: порушення правил маневрування; типові ДТП: бокове зіткнення, наїзд на пішохода) перехрестя вул. Городоцька – Виговського – 10 ДТП (причини: порушення правил маневрування; типова ДТП: бокове зіткнення) вул. Липинського, 59-60 – 10 ДТП (причини: порушення проїзду пішохідних переходів; типова ДТП: наїзд на пішохода)

Як зазначили в управлінні, окрім цього переліку найнебезпечніших вулиць у Львові, є ще низка вулиць, де також зафіксовано значну кількість аварій. Це місця, що є зонами підвищеного ризику аварій. Тому уважність та дотримання ПДР тут мають також бути у пріоритеті: