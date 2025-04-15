Потрійна ДТП на вул. Мечникова

У вівторок, 15 квітня, на вул. Мечникова у Львові поблизу поля військових поховань Личаківського цвинтаря сталася ДТП за участі трьох автомобілів, в якій постраждали двоє людей.

За попередніми даними поліції, близко 13:00 на вул. Мечникова зіткнулися легковики Daewoo Lanos, Fiat Grande Punto та Nissan Leaf. У результаті постраждали двоє людей. Через ДТП рух транспорту цією ділянкою суттєво ускладнений.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли ZAXID.NET, що в результаті ДТП госпіталізували до лікарні святого Луки 22-річну дівчину з забоями грудної клітки та поперекового відділу хребта. Також в дитячу лікарню святого Миколая доправили 12-річну дівчинку. За попередніми даними, в неї теж діагностували забої. Мама дівчинки від госпіталізації відмовилася.

Момент ДТП зафіксували камери спостереження на сусідніх будинках. Відео оприлюднив Telegram-канал «Типовий Львів». На відео видно, як чорний Nissan Leaf на швидкості їде вулицею Мечникова та потім вчиняє зіткнення із Fiat Grande Punto.