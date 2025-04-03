ДТП сталася на пішохідному переході на вул. Кульпарківській, 156

Залізничний районний суд міста Львова виніс вирок керівниці ГО «Мадлена денс студіо» 38-річній Юлії Краснокуцькій, яка у лютому 2024 року за кермом ВМW ХЗ збила пішохідку на нерегульованому пішохідному переході. У результаті постраждала отримала важкі травми та II групу інвалідності, а винуватиці присудили умовне покарання.

За матеріалами справи, ДТП сталася 22 лютого 2024 року близько 18:00 на вул. Кульпарківській, 156. Юлія Краснокуцька за кермом кросовера ВМW ХЗ не надала перевагу та збила 42-річну пішохідку, яка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході. У результаті постраждала отримала важкі травми – переломи кісток черепа, відкриту черепно-мозкову травму, забої головного мозку важкого ступеня, та була госпіталізована до реанімації. Після тривалого лікування постраждала отримала II групу інвалідності.

У судовому засіданні обвинувачена свою вину визнала та розкаялася. Вона зазначила, що відшкодувала потерпілій 215 тис. грн моральної шкоди.

Суддя Наталія Палюк визнала Юлію Краснокуцьку винною у порушенні правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст. 286 ККУ) та призначила їй покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки, з позбавленням права керування транспортними засобами строком на рік. Водночас вироком суду винуватицю звільнили від основного покарання, встановивши рік іспитового терміну. Також винуватиця ДТП має компенсувати постраждалій понад 100 тис. моральної шкоди та 30 тис. грн витрат на правову допомогу. На вирок ще може бути подана апеляція.