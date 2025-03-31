22-річний водій Ford з’їхав з дороги та врізався у дерево

Вранці понеділка, 31 березня, на вулиці Городоцькій у Львові трапились дві ДТП з потерпілими. 22-річний водій Ford з’їхав з дороги та врізався у дерево, а водійка іншого авто збила пенсіонера, який хотів допомогти потерпілому. Водій легковика згодом помер у лікарні.

Як повідомили у Нацполіції Львівщини, приблизно о 10:30 на вул. Городоцькій у Львові 22-річний водій автомобіля Ford не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та в’їхав у дерево.

Через декілька хвилин автомобіль, яким керувала 34-річна жителька Дніпропетровської області, збив 81-річного пішохода, який поспішав надати допомогу водію Ford.

Водійка іншого авто збила пенсіонера, який хотів допомогти потерпілому

Внаслідок ДТП водій Ford і пенсіонер з травмами потрапили до лікарні. У пресслужбі Нацполіції Львівщини ZAXID.NET уточнили, що водій помер у лікарні.

Патрульна поліція Львівщини інформувала, що через дві ДТП на вул. Городоцькій є ускладнення у русі транспорту на з’їзді зі Скнилівського моста.