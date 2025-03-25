Дрогобицький адвокат Іван Якимів на місці ДТП

Щодо дрогобицького адвоката Івана Якиміва порушили дві нові кримінальні справи: через переправлення чоловіків за кордон та погрози вбивством судді, яка визнала його винним у нетверезій їзді.

Як повідомляв ZAXID.NET, на початку березня 2025 року суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівщини Марія Грицай визнала винним у нетверезій їзді адвоката Івана Якиміва. Він на BMW X6 вчинив ДТП на вул. Котляревського у Дрогобичі: спершу в’їхав у припаркований Volkswagen Passat, а потім у житловий будинок. ZAXID.NET повідомляв, що після п’яної ДТП Іван Якимів поводився агресивно та матюкався до людей, які були на місці аварії та знімали поведінку адвоката на мобільні телефони.

Суддя призначила Якиміву 17 тис. грн штрафу із річною забороною керувати транспортними засобами, але постанова не набрала чинності через подання апеляційної скарги.

Як вказано в ухвалі Личаківського райсуду Львова, яка оприлюднена у судовому реєстрі, після винесення постанови Іван Якимів був обурений та надсилав судді повідомлення у месенджер WhatsApp із погрозами вбивством та нецензурною лексикою. У судовій ухвалі не наведений зміст повідомлень, лише, що вони «містили нецензурну лексику та погрози вбивством». Через це ДБР відкрило щодо адвоката кримінальне провадження за ч.1 ст.377 ККУ.

Окрім цього, щодо цього ж адвоката порушили кримінальну справу за підозрою у переправленні ухилянтів за кордон (ч.3 ст.332 ККУ). Слідчі встановили, що адвокат за 16 тис. доларів пообіцяв переправили військовозобов’язаного чоловіка за кордон. Під час зустрічі на початку березня 2025 року Якимів сказав клієнту, що 6 тис. доларів він має передати йому на наступній зустрічі, а 10 тис. доларів після перетину кордону. Чоловік погодився на цю пропозицію, але написав заяву до правоохоронних органів і діяв уже під їхнім наглядом.

Згодом адвокат зменшив суму авансу до 5 тис. доларів і після отримання грошей 21 березня був затриманий. Згідно з схемою, адвокат зі спільниками мав виготовити фіктивні документи про нібито хворобу матері клієнта, яка б потребувала лікування за кордоном. Сам клієнт мав би виїхати за кордон, як супроводжуючий.

Іван Якимів під час обрання запобіжного заходу заявив, що не визнає провини у інкримінованих злочинах. Він стверджує, що не має зв’язків для переправлення чоловіка за кордон, а із суддею знайомий давно. «Вважає, що вона його обговорити не могла, однак і він проти неї протиправних дій не вчиняв», – вказані слова підозрюваного в ухвалі суду.

Слідчий суддя обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою протягом двох місяців без права внесення застави. Ухвалу можна оскаржити у апеляційному суді.

Як повідомляв ZAXID.NET, Івана Якиміва не вперше зупиняють за кермом з ознаками сп’яніння, проте йому вдавалось уникати покарань. Раніше Іван Якимів працював помічником судді Дрогобицького міськрайонного суду Руслана Дубеля. У травні 2016 року Івана Якиміва та його спільника затримали за вимагання 1 тис. доларів хабара, тоді він свою провину визнав. Суд покарав його штрафом у 20,4 тис. грн.

Також адвокат Іван Якимів є фігурантом кримінального провадження про зловживання впливом. У квітні 2023 року його затримали на хабарі від потенційного ухилянта. За гроші адвокат обіцяв військовозобов’язаному посприяти в отриманні відстрочки від мобілізації.