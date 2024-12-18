Адвокат Іван Якимів вчинив ДТП під дією наркотиків та алкоголю

У вівторок, 17 грудня, у Дрогобичі на Львівщині місцевий адвокат Іван Якимів на автомобілі BMW X6 у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння вчинив ДТП, в’їхавши в припаркований автомобіль та у стіну будинку.

За даними очевидців, Іван Якимів на швидкості спочатку врізався у припаркований на узбіччі дороги автомобіль, після чого його автомобіль за інерцією поїхав далі та влетів у сусідній житловий будинок, пошкодивши стіну. Постраждав 40-річний водій припаркованого авто, який стояв поруч з автомобілем. Постраждалий, за даними поліції, отримав легкі тілесні ушкодження.

Як видно з відео, яке в мережу виклали очевидці, після вчинення аварії п’яний Іван Якимів поводився досить агресивно та висловлювався нецензурною лайкою до людей, які зібралися на місці ДТП.

У поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що 39-річний водій, який вчинив ДТП, був у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. На нього склали адміністративні матеріали за п’яне водіння та порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження майна (ст. 130 та ст. 124 КУпАП).

Івана Якиміва вже не вперше фіксують п’яним за кермом. У жовтні 2021 року вночі його зупиняли п’яним за кермом автомобіля Hundai Sonata. Він проходження огляду на стан сп’яніння він відмовився. Суддя Дрогобицького суду Руслана Курус закрила справу за відсутністю складу адміністративного правопорушення. У 2014 року його також зупиняли п’яним за кермом . У суді він пояснив, що випив пляшку пива, після чого відганяв машину в гараж. Тоді суддя Андрій Івасівка закрив справу, обмежившись усним зауваженням.

Іван Якимів працював помічником судді Дрогобицького міськрайонного суду Руслана Дубеля. У травні 2016 року Івана Якиміва та його спільника затримали за вимагання 1 тис. доларів хабара, тоді він свою провину визнав. Суд покарав його штрафом у 20,4 тис. грн.

Також адвокат Іван Якимів є фігурантом кримінального провадження про зловживання впливом. У квітні 2023 року його затримали на хабарі від потенційного ухилянта. За гроші адвокат обіцяв військовозобов’язаному посприяти в отриманні відстрочки від мобілізації.