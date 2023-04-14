За допомогу в ухиленні від мобілізації у Львові затримали 38-річного адвоката з Дрогобича
Адвоката затримали під час отримання ним грошей
Правоохоронці затримали львівського адвоката, коли той отримав кілька сотень доларів від чоловіка, який хотів би уникнути мобілізації. Затримали адвоката на гарячому у його ж кабінеті. Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі прокуратури затримання відбулося у середу, 12 квітня. Адвокат вже отримав підозру у злочині.
За даними слідства, юрист запевняв призовників, що він має вплив на службових осіб з територіального центру комплектування та соціальної підтримки. І що за тисячу доларів він може допомогти уникнути мобілізації. Чи справді адвокат мав вплив на службовців ТЦК та СП та який саме механізм використовували для допомоги ухилянтам уникати мобілізації – у прокуратурі не повідомляють.
Правоохоронці почали розслідування та шукають іншх осіб, причетних до схеми (фото прокуратури)
Адвоката затримали, коли той отримав частину грошей від потенційного ухилянта. У прокуратурі не розголошують жодних додаткових даних щодо затриманого. Попри те, в СБУ повідомили, що затриманий – 38-річний мешканець Дрогобича.
Затриманий адвокат вже отримав підозру у злочині. Досудове розслідування ще триває, окрім того, правоохоронці встановлюють й інших осіб, які можуть бути причетними до цієї злочинної схеми.