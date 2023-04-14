За тисячу доларів адвокат обіцяв помогти ухилянтові не потрапити до армії

Правоохоронці затримали львівського адвоката, коли той отримав кілька сотень доларів від чоловіка, який хотів би уникнути мобілізації. Затримали адвоката на гарячому у його ж кабінеті. Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі прокуратури затримання відбулося у середу, 12 квітня. Адвокат вже отримав підозру у злочині.

За даними слідства, юрист запевняв призовників, що він має вплив на службових осіб з територіального центру комплектування та соціальної підтримки. І що за тисячу доларів він може допомогти уникнути мобілізації. Чи справді адвокат мав вплив на службовців ТЦК та СП та який саме механізм використовували для допомоги ухилянтам уникати мобілізації – у прокуратурі не повідомляють.

Правоохоронці почали розслідування та шукають іншх осіб, причетних до схеми (фото прокуратури)

Адвоката затримали, коли той отримав частину грошей від потенційного ухилянта. У прокуратурі не розголошують жодних додаткових даних щодо затриманого. Попри те, в СБУ повідомили, що затриманий – 38-річний мешканець Дрогобича.

Затриманий адвокат вже отримав підозру у злочині. Досудове розслідування ще триває, окрім того, правоохоронці встановлюють й інших осіб, які можуть бути причетними до цієї злочинної схеми.