Американець перебуває під арештом до 14 липня 2024 року

У Києві затримали підозрюваного у вбивстві та розшукуваного громадянина США. Чоловіка взяли під варту та готуються екстрадувати до Сполучених Штатів, повідомилиу п’ятницю, 17 травня, у прес-службі Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, чоловік двічі проходив військову службу в Україні. Зокрема, американець брав участь в АТО у 2016 році та у бойових діях на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

«З 16 березня по 29 квітня 2016 він проходив службу із випробувальним терміном як іноземний громадянин, однак за своїми морально-діловими якостями випробувальний термін не пройшов, у зв’язку з чим був звільнений з військової служби. За інформацією, наданою стороною захисту, підозрюваний також проходив службу за контрактом з 27 липня 2022 по 21 серпня 2022 року. Звільнився за власним бажанням», – повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора.

Хоч в Офісі Генпрокурора не уточнили імені підозрюваного, йдеться про американця Крейга Остіна Ланга, який приїхав до України у 2015 році, а в 2019 році був затриманий у Вінниці за підозрою у вбивстві двох людей в американській Флориді. Про те, що затримали саме Ланга, свідчить світлина прокуратури, на якій видно татуювання, яке є в американця на інших фотографіях.

За даними Офісу Генпрокурора, у 2021 році Київський апеляційний суд залишив у силі рішення про екстрадицію Крейга Остіна Ланга до США, проте він намагався оскаржити його в Європейському суді з прав людини, що не дозволило екстрадувати Ланга під час судового розгляду. Втім, 2023 року ЄСПЛ постановив, що Україна може екстрадувати американця, а в квітні 2024 року рішення стало остаточним.

«Після оприлюднення рішення ЄСПЛ чоловік переховувався від українських органів правопорядку. 16 травня 2024 року співробітники Департаменту карного розшуку Національної поліції України затримали підозрюваного у Шевченківському районі столиці», – повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора

Наразі Ланг перебуває під арештом до 14 липня 2024 року. Українські прокурори готуються розпочати процедуру передачі американця до Сполучених Штатів.