Станом на квітень 2024 року Росія залучила 230 млн рублів на фінансування проросійських агентів за кордоном

Росія збільшила витрати на програми для іноземців, покликані збільшити кількість агентів за кордоном та зміцнити мережу пропагандистів. Країна в межах «Россотруднічества» фінансує потенційних пропагандистів, шпигунів та агентів, повідомили у Центрі національного спротиву у п’ятницю, 17 травня.

За даними ЦНП, «Россотруднічество» дозволяє росіянам підтримувати та розвивати роботу агентурної мережі за межами Росії. Під приводом інформаційних програм окупанти вербують молодь та блогерів.

«За чотири місяці 2024 року вона оголосила тендери щодо “вірного висвітлення” війни на 230 мільйонів рублів — більше, ніж за весь 2023-й. У рамках своїх програм “Россотруднічество” щорічно оплачує поїздки до Росії й в тому числі на тимчасово окуповані території тисячі молодих “представників суспільно-політичних кіл” із закордоння», – повідомили у ЦНП.

Зазначається, що іноземці, які співпрацюють з росіянами в межах програми, проходять навчання у пропагандистському новинному агентстві Sputnik, а також прокремлівській газеті «Комсомольская правда». Після так званого «навчання» іноземці створюють осередки російської пропаганди у своїх країнах та здійснюють інформаційні кампанії для підриву статусу України в очах західного світу.

Нагадаємо, 15 травня у Києві викрили агентурну мережу під керівництвом ведучого телеканалів Віктора Медведчука. Денис Жарких, який керував осередком з Москви, втік з України на початку повномасштабного вторгнення, я згодом очолив прокремлівський проект Медведчука «Другая Украина». У Києві російські агенти створювали пропагандистські мультфільми в облаштованій під підпільну студію квартирі.