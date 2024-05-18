До окупації Криму Олександр Кулаков служив у Збройних силах України

Внаслідок ракетної атаки на базу протиповітряної оборони Росії, що розташована у окупованому Криму, загинув командир частини, підполковник Олександр Кулаков. Про це повідомляє Meduza.

У п’ятницю, 17 травня, підполковника Олександра Кулакова поховали у окупованій Алушті.

Дата смерті Олександра Кулакова не розголошується, але відомо, що 13 травня базу ППО 3-го радіотехнічного полку в районі Ай-Петрі на вершині Беденекир (Крим) атакували ракети. Ця база перебуває у розташуванні військової частини 85683. Олександр Кулаков був її командиром. За даними російського Telegram-каналу Astra, окрім Кулакова внаслідок атаки загинув ще один російський військовий, а також є травмовані.

Російська військова база на горі Ай-Петрі

Російську базу ППО у Криму, ймовірно, атакували ракети Storm Shadow. На це вказує повідомлення російського міноборони про нібито збиття ракет Storm Shadow вранці 13 травня. В атаці російське відомство традиційно звинуватило Україну.

Як зазначає «Мілітарний», загибель Кулакова підтверджує, що атака на російський радіотехнічний комплекс була успішною, і стаціонарні системи зазнали пошкоджень. Видання також зауважує, що Олександр Кулаков до анексії Криму служив у складі 40 радіотехнічної бригади ПвК «Південь» Повітряних сил Збройних сил України. Після окупації Криму Кулаков мав повернутися на підконтрольну Україні територію, однак він вирішив залишитися у Криму та розпочав службу у ЗС Росії, зрадивши Україну.

Зазначимо, що підрозділ 3-го радіотехнічного полку у складі радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил РФ окупанти сформували у 2014 році на базі 40-ї радіотехнічної бригади ЗСУ.