Полковник помер внаслідок поранення

Збройні сили України ліквідували командира 77-ї бригади морської піхоти ЗС Російської Федерації Магомедалі Магомеджанова. Полковник отримав поранення та помер у лікарні в тимчасово окупованому Севастополі у вівторок, 13 лютого. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Магомедалі Магомеджанов командував російською 77-ю бригадою морської піхоти, яка бере активну участь у війні проти України. Обставини, за яких полковник отримав поранення не розголошують, але відомо, що у лікарню в Севастополі він потрапив із великою крововтратою.

Магомедалі Магомеджанов – випускник Рязанського вищого повітряно-десантного командного училища імені генерала армії Маргелова. Його військовий стаж – понад 30 років. Сам Магомеджанов народився у дагестанському селі Хлют, що розташоване за 900 кілометрів від України.

Офіційних заяв українських військових з приводу ліквідації полковника Магомеджанова не було. Втім, зазвичай ліквідацію конкретних окупантів Україна на офіційному рівні коментує рідко.

Нагадаємо, у вересні 2023 року ЗСУ ліквідували командира 31 десантно-штурмової бригади ВДВ РФ полковника Андрєя Кондрашкіна (позивний «Дунай»). У 2014 році бригада брала участь в окупації Криму (десантники штурмували парламент Криму, переодягнувшись у форму українського «Беркуту») та у захопленні Іловайська. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому та березні 2022 року їй було поставлено завдання захопити аеродром «Гостомель».